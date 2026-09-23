Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kanal T’de katıldığı programda gündeme ve siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) arasında koalisyon kurulması gerektiğini savunarak, “UBP-CTP koalisyonu artık hayata geçmeli” dedi.

"UBP VE CTP KOALİSYONU ÜLKENİN İHTİTACI"

Kanal T’de yayımlanan “Aytuğ Türkkan ile Manşet” programına konuk olan Amcaoğlu, UBP ve CTP’nin ülkeyi ve insanını sevdiğini ifade ettiğine işaret ederek, iki partinin birlikte hükümet kurup ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atması gerektiğini söyledi.

UBP ve CTP’yi ülkenin geçmişinde izleri ve geleceğine ilişkin düşünceleri bulunan iki köklü parti olarak nitelendiren Amcaoğlu, ortak bir hükümetin ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirebileceğini savundu. Amcaoğlu, bu görüşünü CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye bizzat ilettiğini de söyledi.

“ÖNCE 6 ARALIK’TA ÖNÜMÜZDEKİ DEREYİ GEÇELİM”

Genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Amcaoğlu, önceliğinin 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçim olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, “Önce 6 Aralık’ta önümüzdeki dereyi geçelim, sonra diğer denizlere bakarız” ifadelerini kullanarak, genel başkanlık konusunda şu aşamada kesin bir tutum ortaya koymadı.

Parti içerisindeki sürece ilişkin de mesajlar veren Amcaoğlu, kendisinden sonrası için yıkıcı bir yaklaşım içerisinde olmayacağını belirterek, “Benden sonrası Neron gibi Roma’yı yakarım demem” dedi.

Hasan Taçoy’A DESTEK MESAJI

Bakanlık görevini devrettiği Hasan Taçoy’a ilişkin de konuşan Amcaoğlu, Taçoy’a destek vermeye hazır olduğu mesajını verdi.

Amcaoğlu, “Hasan Taçoy’a dedim, yardıma ihtiyacı olursa seslenmesi yeter” ifadelerini kullandı.

“GÖREVDEN ALINMAM BAŞARI YA DA BAŞARISIZLIK İLE İLGİLİ DEĞİL”

Bakanlık görevinden alınması konusuna da değinen Amcaoğlu, söz konusu kararın performansıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savundu.

Amcaoğlu, “Görevden alınmam başarı ya da başarısızlık ile ilgili değil” dedi.

Bakanlık görevinden alınması nedeniyle herhangi bir kırgınlık yaşamadığını belirten Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte kendisine görev verilmesi halinde göreve hazır olduğunu ifade etti.

“İKİ SEÇİMİN BİRLİKTE YAPILMASI AVANTAJLI”

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Amcaoğlu, iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesinin avantajlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası