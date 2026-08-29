Başkan Hüseyin Amcaoğlu’nun önderliğinde yürütülen çalışmalarda, yağış ve fırtınanın etkilerine karşı kentin farklı noktalarında kontroller gerçekleştiriliyor. Belediyeye ulaşan ihbarlara ekipler tarafından anında müdahale ediliyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Amcaoğlu, Zabıta Birimi ile belediyenin ilgili tüm ekiplerinin 24 saat esasına göre görev başında olmaya devam edeceğini belirtti.

Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklere karşı çalışmalarını sürdürüyor.