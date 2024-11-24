Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde etkili olan fırtınayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fırtına nedeniyle kentte meydana gelen hasarlara belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda fırtınanın sabaha kadar devam edeceğini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederek şunları kaydetti:

“Acil müdahale ekiplerimiz 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Herhangi bir acil durumda aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz:

• Gönyeli: 0533 858 1352

• Alayköy: 0548 864 1900

• Yılmazköy: 0533 840 7804

• Zabıta: 0533 820 3448

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin tüm ekiplerinin fırtına süresince sahada olacağını belirten Amcaoğlu, halkın güvenliği için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı.