Amcaoğlu, sporun ve sağlıklı yaşamın teşviki için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, salonun daha verimli bir kullanım sunması ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni ekipmanlarla güçlendirildiğini söyledi.
Salonumuza kazandırılan yeni ekipmanlar:
• 3 adet Concept 2 kürek çekme aleti,
• 1 adet Hack Squat,
• 1 adet Adjustable Decline Bench,
• 1 adet Seated Calf,
• 1 adet Incline Level Row.
Başkan Amcaoğlu, 2025 yılı itibarıyla fitness salonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kapasite artırımı ve genişletme projesinin hayata geçirileceğini de ifade etti.