Amcaoğlu, sporun ve sağlıklı yaşamın teşviki için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, salonun daha verimli bir kullanım sunması ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni ekipmanlarla güçlendirildiğini söyledi.

Salonumuza kazandırılan yeni ekipmanlar:

• 3 adet Concept 2 kürek çekme aleti,

• 1 adet Hack Squat,

• 1 adet Adjustable Decline Bench,

• 1 adet Seated Calf,

• 1 adet Incline Level Row.

Başkan Amcaoğlu, 2025 yılı itibarıyla fitness salonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kapasite artırımı ve genişletme projesinin hayata geçirileceğini de ifade etti.