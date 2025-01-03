Amcaoğlu, sporun ve sağlıklı yaşamın teşviki için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, salonun daha verimli bir kullanım sunması ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni ekipmanlarla güçlendirildiğini söyledi.

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Salonumuza kazandırılan yeni ekipmanlar:

 • 3 adet Concept 2 kürek çekme aleti,
 • 1 adet Hack Squat,
 • 1 adet Adjustable Decline Bench,
 • 1 adet Seated Calf,
 • 1 adet Incline Level Row.

Başkan Amcaoğlu, 2025 yılı itibarıyla fitness salonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kapasite artırımı ve genişletme projesinin hayata geçirileceğini de ifade etti.