Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli bölgesindeki Kandilli Sokak’ta yürütülen çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Amcaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Gönyeli bölgemizde Kandilli Sokak’ı altyapısından üstyapısına, sosyal alanlarına kadar baştan sona dönüştürdük.

Sokağın her iki tarafında kaldırımlar yenilenirken, otopark cepleriyle araç ve yaya düzeni güçlendirildi.

Uzun yıllardır kullanılan eski çocuk park alanını da dönüşümün önemli bir parçası olarak ele aldık. Yeni yapılan basketbol sahası, yenilenen çocuk oyun grupları ve bitkilendirmelerle parkı yeniden canlandırdık. Toprak kayması riski bulunan yamaç ise çim parke uygulamasıyla daha güvenli ve düzenli hale getirildi.

Bugün Kandilli Sokak; kaldırımları, otopark cepleri, parkı, spor ve çocuk oyun alanlarıyla bütünüyle yenilenmiş bir yaşam alanına dönüştü.

Bir sokağın yalnızca yolunu değil, yaşamını değiştirdik. Kentimizin her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."