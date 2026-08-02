Amcaoğlu yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC 2026 MTB (Dağ Bisikleti XC) Şampiyonası’na Kanlıköyümüzde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk.

Belediyemizin de katkı koyduğu bu renkli organizasyon, Kanlıköyümüzü sporun heyecanıyla buluşturdu.

Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, yarışa katılan tüm sporcularımıza, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sporun her branşını desteklemeye, kentimizi spor organizasyonlarıyla buluşturmaya ve bu tür iş birliklerine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.