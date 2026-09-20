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Yol geçişinin de tamamlanarak sistemin bütünlüklü hale getirildiğini belirten Amcaoğlu, “Kentimizin ihtiyaçlarını ertelemeden, yağmur suyu altyapımızı güçlendiren kalıcı yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Amcaoğlu, hatlardan birinin Ayyıldız güzergâhından Soylu Sokak’a ulaştırılan ana hat, diğerinin ise Gazi Mustafa Cahit Caddesi’nden başlayarak anayolun altından Damla Sokak üzerinden Soylu Sokak’a ulaşan mevcut ana hat olduğunu ifade etti.

Soylu Sokak’taki yağmur suyu kanal projesinde sona yaklaşıldığını belirten Amcaoğlu, hayata geçirilen kanal aracılığıyla bölgeye ulaşan iki 1000’lik ana yağmur suyu hattının güvenli bir tahliye sistemine bağlandığını kaydetti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyenin kış hazırlıkları kapsamında yürüttüğü altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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