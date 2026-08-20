Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşın bütçesini rahatlatmak ve geçim sıkıntısının önüne geçmek adına; gıda ve temel tüketim ürünlerindeki kontrolsüz fiyat artışlarını durduracak somut ve net adımlarını acilen atmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını vurguladı.

Akaryakıt zammı ile ilgili eleştiriler üzerine açıklama yapan Bakan Amcaoğlu, “KKTC’de akaryakıt üzerindeki vergi yükünü yok denecek düzeyde tutmayı başardık, pompa fiyatları Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye göre net bir şekilde ucuz tutuldu. Nakliye, turizim ve taşımacılık gibi lokomotif sektörlerimizi korumak için yoğun çaba harcıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuz da ortadadır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “elbette akaryakıttaki bu net fiyat avantajı tek başına yeterli değildir. Halkın günlük yaşamda hissettiği ekonomik gerçeklerle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Temel gıda maddeleri ve günlük tüketim malzemelerindeki yüksek fiyatlar, halkın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü tırmandırmaya devam etmektedir, bunun farkındayız ve tedbir almak görevimizdir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıttaki düşük vergi politikasıyla sağlanan koruyucu modelin devam ettirilmesi ve piyasada genel fiyat istikrarını sağlayacak çözümlerin devreye sokulmasının önemine dikkat çekerken, hükümet olarak elllerinden geleni yaptıklarından herkesin emin olmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs’ın akaryakıt fiyatlarında bölge ülkelerine kıyasla net bir maliyet avantajına sahip olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, küresel ve yerel ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde bu avantajı sürdürmenin çok da kolay olmadığına vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, şunları dile getirdi:

“Elbette fiyat artışı bir zorunluluk olsa da, tepkileri anlayışla karşılıyoruz ama unutulmamalı ki, ülkemizde üretim, turizim ve taşımacılığın temel girdisi olan Euro Dizel’de, bölgedeki en uygun pazar konumunu sürdürmekteyiz. Güney Kıbrıs’taki pompa fiyatları Kuzey Kıbrıs’a göre litre başına 32,24 ₺ (%48,12) daha yüksek seviyede seyretmektedir. Türkiye’deki dizel fiyatları ise KKTC'ye kıyasla 16,00 ₺ (%23,88) daha yukarıdadır.”

Bakan Amcaoğlu, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının Güney’de yüzde 48.12 daha pahalı olduğunu da hatırlatırken, 95 oktan benzinin KKTC fiyatının Güney Kıbrıs'tan yüzde 29.32, Türkiye’den yüzde 7.16 daha ucuz olduğunu hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıttaki düşük düşük vergi yapısını bir kez daha hatırlatrırken, ülkelerdeki güncel brüt asgari ücretler üzerinden hesaplanan "Aylık Dizel Alım Kapasitesi" hakkında da bilgi verdi ve şunları ekledi:

“1 Euro’yu, 55,75 TL üzerinden hesapladığımızda, Kuzey Kıbrıs’ta 70 bin 893 TL olan brüt asgari ücret karşılığında bin 58 litre dizel alınabilmektedir. Güney Kıbrıs’ta bin 88 Euro (60 bin 656 TL) olan brüt asgari ücret karşılığında 611 litre dizel alınabilmektedir. Türkiye’de 33 bin 030 TL olan brüt asgari ücret karşılığında 398 litre dizel alınabilmektedir. Kuzey Kıbrıs’taki brüt asgari ücret; Güney Kıbrıs’takine göre ayda 447 litre (%73,12), Türkiye’dekine göre ise 660 litre (%165,89) daha fazla dizel yakıt hacmini karşılayabilmektedir.”

Bakan Amcaoğlu, açıklamasının sonunda şunları dile getirdi:

“Anavatanımız Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini açıkladı. Sayın bakanın açıklamasında vurguladığı gibi "Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor".

“Küresel piyasalarda fiyat dengesizlikleri devam ediyor ve Sayın Şimşek’in de belirttiği gibi, özellikle mazot fiyatı, Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor”.

“Bir süreden beri bizler de enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önlemler almaya devam ediyoruz ve Sayın Şimşek’in de belirttiği gibi bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda da bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."