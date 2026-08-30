Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, partisinin hem genel hem de yerel seçimlerden zaferle çıkmak için çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından, parti genel merkezinde geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Parti örgütlerimiz tam kadro sahadadır,” dedi.

Toplantıya Bakan Amcaoğlu’nun yanı sıra, UBP’nin Lefkoşe Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktunç da katıldı.

Gerek Lefkoşa Belediyesi’nde gerekse ilçe genelinde seçimlere kadın kollar, gençlik koları ve güçlü bir örgüt yapısıyla hazırlandıklarını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, partililerin öneri ve görüşlerini dinledi.

Bakan Amcaoğlu, seçmenlerle yapılacak çalışmalar ve seçim stratejisi üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Genel ve yerel seçimler için örgütün hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu ancak hızlandırılması gerektiği mesajını verdi.

UBP’nin yerel ve genel seçimlerle ilgili olarak çok heyecanlı bir örgüt yapısına sahip olduğunun altını çizen Bakan Amcaoğlu, bu heyecan ve ilginin, partinin seçimlerdeki gücünün göstergesi olacağını söyledi ve UBP'nin genel ve yerel seçimlerden çok güçlü çıkmak için elinden geleni ortaya koyacağını kaydetti.