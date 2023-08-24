Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, AKSA ile yapılacak sözleşmenin neden yapıldığını daha önce de açıkladığını kaydetti.

Meclis'te saygı sorunu olduğunu söyleyen Amcaoğlu, sabahtan beri mecliste oturduğunu ve konuşma yapmaya çalıştığını ancak sürekli sözünün kesildiğini belirterek, bunu “saygısızlık” olarak niteledi.

Özel şirketle ilk anlaşmayı Mehmet Ali Talat, ardından Ferdi Sabit Soyer’in yaptığını anımsatan Amcaoğlu, elektrik kurumunun altyapısındaki sıkıntıları anlattı ve şu anda halkın karanlıkta kalmaması için Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmak zorunda olunduğunu kaydetti.

Konunun geçmişte yapılanlar olmadığını, bu saatten sonra yapılması gerekenlerin konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, elektrik konusunda mühendis ve tüm odaların görüşleri alınarak hareket edildiğini söyledi.

Kuruma yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getiren Amcaoğlu, KKTC ile Türkiye arasında enerji konusunda protokolü imzalanarak, ülkeye yapılacak dev yatırım için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Su projesine çıkıldığı zaman da yapılan eleştirileri anımsatan Amcaoğlu, Türkiye’nin su projesi kapsamında köylerdeki su depolarının bile yenilenmesini sağladığını dile getirdi ve şu anda da ayni şekilde asrın projesi olan elektrik projesinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

400 milyon dolarlık projeyi Türkiye’nin yapabileceğinden hiç kimsenin şüphe duymaması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “Sizin ve bizim yapamadığımız yatırımların yapılması için imzalanan anlaşma için Türkiye'ye teşekkür etmeniz gerekir.” dedi.

Elektrik kesintilerine de değinin Amcaoğlu, böyle bir konuda siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu’nun konuşması zaman zaman vekiller tarafından kesilerek, karşılıklı tartışmalar yaşandı.

Olgun Amcaoğlu’nun konuşmasının ardından olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.