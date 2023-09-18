Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı Manşet+ programında yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun vadede elektrik ihtiyacının karşılanması yönünde gereken planlamanın yapıldığını ve adımların atılmaya başladığını ifade eden Amcaoğlu, ancak bunun hayata geçeceği beş yıllık süre zarfında ülkenin ihtiyacına ilişkin çalışmaların da başladığını söyledi.

Amcaoğlu, Teknecik Santrali’nin kurulu yapısında geciken bakımlar olduğuna ve bunun üretimde aksamaya neden olduğuna işaret ederek, diğer yandan özel şirketten alınan enerjinin arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi.

Söz konusu şirketin sözleşme şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmekte olduğunu ifade eden Amcaoğlu, devlet bacağında ise bir termik santralin arıza nedeniyle tamamen devre dışı olduğunu, 4 adet 17 buçuk megavatlık makinenin bakımsızlık nedeniyle tam kapasiteyle üretim yapamadığını, 2 adet 17 buçuk megavatlık makinenin ise hiç üretim yapamadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bunların tamamını alt alta koyarsanız enerji üretim arzında ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu görebilirsiniz. Teknecik’teki 60’lık termik santralde bakımlar tamamlanıyor, sıkıntı gideriliyor. Geçen gün bakanlar kurulunda buna ilişkin imzaları attık. Bakımları yapılmadığı için verimsiz olan 4 makinenin bakımları da şu an yapılıyor. Çalışmayan 2 makinenin de tamirleri tamamlanıyor. Bunlar tamamlanırsa ve aylık 390 megavat gibi bir puan değere ulaştığımızda ihtiyacımız olan üretimi yapabilir miyiz sorusuna karşı, evet olacak. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü çok net bir şekilde İskele ve Esentepe bölgesindeki ihtiyaçlar ortada. Sürekli bir yapılaşma var, nüfus artışı var. Eğitime ve sağlığa da baktığınızda durum net olarak ortada. Tüm bunları göz önüne alarak biz Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile, Sayın başbakanımızın da bilgisi dahilinde, ve en son Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da ziyaretinde dile getirdiğimiz destek taleplerimiz var. Doğal gaz ile de çalışabilen 170 megawatt’lık bir enerji santralinin buraya aktarılması var ” dedi.

Devlet bacağında üretimin artırılması yönünde bakımlar yapılırken, özel şirketin 35 megavatlık yeni kurulum gerçekleştirdiğini, elektrik kurumunun ise 40 megavatlık kurulum için ihale aşamasında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, beş yıllık süreçteki enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik altyapının teşkil edilmekte olduğunu söyledi. Amcaoğlu, kısa ve orta vade için hayata geçirilen bu altyapının ülke ihtiyacını uzun vadede karşılayacak olan kabloyla elektrik ve enterkonnekte sisteme geçiş süreci tamamlanıncaya kadar arz güvenliğini tesis edeceğini kaydetti.