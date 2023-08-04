Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Trabzon’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Amcaoğlu, Trabzon’da bir dizi ziyaret de gerçekleştirerek belediyecilik anlamında görüş alışverişinde bulundu.
Amcaoğlu, ziyaretleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.
KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’ın da eşlik ettiği ziyarette belediyecilik anlamında yapılabilecek iş birlikleri de konuşuldu. İki belediyenin beraber yapabileceği projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulan ziyarette karşılıklı hatıralıklar takdim edildi.