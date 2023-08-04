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KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’ın da eşlik ettiği ziyarette belediyecilik anlamında yapılabilecek iş birlikleri de konuşuldu. İki belediyenin beraber yapabileceği projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulan ziyarette karşılıklı hatıralıklar takdim edildi.

Tatar: Yerli araba istihdama ve ekonomiye katkı yapacak

Tatar: Yerli araba istihdama ve ekonomiye katkı yapacak

Amcaoğlu, ziyaretleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Amcaoğlu, Trabzon’da bir dizi ziyaret de gerçekleştirerek belediyecilik anlamında görüş alışverişinde bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Trabzon’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

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