Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burak Ateş, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateş, zanlı D.B.’nin 15 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Hamitköy’de Anıttepe Caddesi üzerinde, aralarında önceden mal paylaşımıyla ilgili husumet bulunan ve Hamitköy’de sakin olan amcası D.B.’ye hitaben, “Seni öldüreceğim, kezzap atacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 19 Eylül tarihinde amcasının evinin önüne giderek Facebook sayfasından canlı yayın açtığını ve “Hepinizi yakarım, C4 ve bombayla sizi havaya uçururum. Benim kaybedecek bir şeyim yok” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis ayrıca zanlının amcasını 10 kez telefonla arayarak telefonda taciz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının 15-19 Eylül tarihleri arasında müştekiye karşı birçok suç işlediğini kaydeden polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Eylül 2026 tarihinde D.B.’nin Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise mağdur olduğunu söyledi. Zanlı, iddia edilen suçlardan yalnızca amcasının evinin önüne gittiğini kabul ettiğini, diğer suçları işlemediğini öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, D.B.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.