Haspolat’ta bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda dün meydana gelen yangından etkilenmesi sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren apartman sakini Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) kan ve doku örnekleri alınarak ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacağı belirtildi.

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