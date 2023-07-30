İskele-Karpaz ana yolu üzerinde bulunan Lokum Restoran çemberi yakınlarında, dün saat 13.30 sıralarında Bahri Göksu kullanımındaki RN 236 plakalı tır araçta seyir halinde olduğu sırada, sol arka lastiğinin patlayıp lastikten atılan parçaların aracın sıcak aksamlara temas ederek alevlenmesi sonucu bir yangına meydan geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu, söz konusu tır aracın arkasında takılı bulunan dorsenin orta ve arka dingilleri, sol dört lastiği ve bir adet körüğü yanarak zarar gördü.

Soruşturma sürüyor.