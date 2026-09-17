Özerdağ, “hukuk devleti” vurgusu da yaparak, devletin bütün işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına bağlı olmasını temenni etti.

Bu adli yılda eksikliklerin ve sorunların giderildiğini görmeyi de dileyen Özerdağ, devlet bütçesinin kurumlar arasında daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı

Özerdağ, uyuşturucu suçları, “kavga, yaralama, darp, öldürme” gibi kişilere karşı işlenen suçlar ve trafik suçlarında artış olduğunu da aktardı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciası dolayısıyla bu yıl adli yıl açılış töreni düzenlemediklerini belirten Özerdağ, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kazayla ilgili gerekli soruşturmanın titizlikle yapılarak kusur, ihmal ve hatası olanların adaletin huzuruna çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özerdağ, “Bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren kişilerin en hızlı şekilde tespit edilerek adalet huzuruna çıkarılması toplumsal bir beklentidir. Hiç kimsenin kendi kusur ve ihmali nedeniyle başka insanların hayatına mal olacak şekilde davranmaması gerekir.” diye konuştu.

-“Hukukun üstün olduğu devletler daha güçlü, vatandaşları daha mutlu”

Adli yılın başında “hukuk devleti” vurgusu yapan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Yeni adli yıl başlarken devletin bütün işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına bağlı olmasını, insan haklarına saygı gösterilmesini ve vatandaşlarımıza hukuki güvenlik sağlamasını temenni ederim.” dedi.

Hukukun üstün olduğu, devletin hukukun üstünlüğünü teminat altına aldığı, hukuk kurallarının herkese eşit uygulandığı devletlerin daha güçlü; vatandaşlarının daha mutlu olduğunu vurgulayan Özerdağ, “hukuk devleti ilkesinin kamu yönetiminin her safhasında sahiplenilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde sosyal medya veya mahkeme bahçesinde yargıçlara yönelik hakarete varan söylem ve eylemlerde bulunulduğunu anlatan Özerdağ, bunun bir suç olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan mahkemelere karşı daha saygılı olmalarını istedi. Özerdağ, kimsenin mahkemenin otoritesini ve saygınlığını zedeleyici şekilde davranamayacağı ve mahkemelere baskı, tehdit veya tavsiyede bulunamayacağını da hatırlattı.

Mahkemelerin fiziki yapısı nedeniyle güvenlik önlemlerinin tam anlamıyla alınmasında sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özerdağ geçen sene mahkemelerde üst arama uygulaması getirildiğini ancak bunun güvenlik önlemleri açısından yeteri olmadığını belirtti.

Amaçlarının fiziki sorunları giderip mahkemeye girişlerin daha güvenlikli bir hale getirilmesi olduğunu vurgulayan Özerdağ bunun da bina sorununun giderilmesi ile yakinen bağlantılı olduğunu ifade etti.

Avukatların da “mahkeme memuru” olarak kabul edildiğini ve mahkemelerin saygınlığı ve itibarını her platformda koruma ve savunma görevleri olduğunu anlatan Özerdağ, avukatlara mahkemenin saygınlığına halel getirici, zedeleyici eylem ve davranışlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Özerdağ, kamu idarelerinde avukatlara gerekli saygının gösterilmesi ve gerekli kolaylığın sağlanması çağrısı da yaptı.

Özerdağ, avukatların yargının üç bacağından biri olduğunu, savunma hakkını temsil etiklerini, avukatlık mesleğinin vatandaşın hak arama özgürlüğünde en önemli görevi icra eden meslek örgütü olduğunu belirterek, avukatların çok ulvi bir meslek olduğunu ifade etti .

Avukatların savunma hakkı gibi önemli görevi icra ederken kamu yönetiminde ve toplumda gerekli saygı ve itibarın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özerdağ zaman zaman bu konuda yaşanan sorunların bilgisine getirildiğini de ekledi.

Özerdağ, “vatandaşlarımızın hak arama özgürlükleri süreçlerinde kamu idaresinde çeşitli prosedürlerle zorluk yaratılmaması ve gereksiz zorluk yaratılan bu usullerin önüne geçilmeli ve hak arama pahalılaştırılmamalıdır” vurgusunu yaptı.

-“Bu adli yılda eksikliklerin ve sorunların giderildiğini görmeyi ümit ederim”

Özerdağ, yeni adli yılda iyi yetişmiş genç yargıç kadrosuna duyduğu güveni de dile getirerek gerek eğitim gerekse bilgi açısından dünya ile kıyaslanabilecek nitelikte kadroları olduğunu söyledi.

“Bu adli yılda eksikliklerin ve sorunların giderildiğini görmeyi ümit ederim.” diyen Özerdağ, bina, araç ve personel eksikliklerine değindi.

En büyük eksikliklerin başında bina yetersizliği olduğunu kaydeden Özerdağ, özellikle Gazimağusa ve Girne Kaza Mahkemelerinin bina sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep etti.

Geçen adli yılda bu taleplerini birçok kez dile getirdiklerini ve kendilerine adımların atılacağı, binaların tahsil edileceği söylenmesine rağmen bunun yapılmadığını belirten Özerdağ, “üzülerek ifade etmek isterim ki müteaddit taleplerimize rağmen halen Girne ve Gazi Mağusa kazalarında mahkemelere arazi tahsisi geçen adli yılda da yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde ceza davalarının çok yoğun olduğunu, güvenlik sorunları yaşandığını ve mahkemenin şehir trafiğini de etkilediğini anlatan Özerdağ, “Gerek Girne gerekse Gazimağusa Kaza Mahkemelerinin ihtiyaç duyduğu arazi tahsislerinin ivedilikle yapılmasını tekrarlamakta gereklilik görüyorum.” dedi.

Lefkoşa Sarayönü’ndeki binanın restorasyonla yenilendiğini kaydeden Özerdağ, yeni binaya ise yakın zamanda taşınacaklarını belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, araç eksikliklerine de vurgu yaptı. Mahkemelerin motorlu araç eksikliğinin geçen seneki bütçe görüşmelerinde komite toplantısında konuşulduğunu, bu eksikliğin 2026 yılı içerisinde giderileceği yönündeki beyanlara rağmen halen giderilmediğini söyleyen Özerdağ, şöyle devam etti:

“Araç ihtiyacımızın giderilmemesi halinde tebliğ ve icra işlemlerinde çok gecikmeler yaşanacağını ve bunun da adalet hizmetlerinde aksama yaratacağını özellikle belirtmekte fayda görüyorum.”

-“Mahkemelere ayrılan bütçe yetersiz”

Bertan Özerdağ, mahkemelere ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu da kaydederek, günün şartlarına uygun olarak artırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Personel eksiklikleri de olduğunu aktaran Özerdağ, yetersiz bütçe nedeniyle araç, bina ve personel ihtiyaçlarının karşılanamadığını kaydetti.

-“Bilgi işlem departmanımıza ciddi yatırım yapmaktayız”

Mahkemelerin teknolojik yatırımlarına da değinen Özerdağ, birçok yargısal işlemi elektronik ortama aktardıklarını kaydetti.

Mahkeme salonlarında konuşulanların bilgisayara anında aktarılmasını test etmeye başladıklarını belirten Özerdağ, yakın zamanda bunun tüm salonlarda uygulamaya alacaklarını söyledi.

Özerdağ, “steno modülü ve yargıç ekranı, e-tebliğ sistemi, e-haciz sistemi ve video konferans ile şahadet alınması” gibi projeler üzerinde de çalıştıklarını aktardı.

Özerdağ, “Geçen sene içerisinde tüm mahkeme salonlarına bilgisayar kurulumu tamamlanmış ve modern ses kayıt cihazları donatılmıştır. Mahkeme salonlarında bilhassa ceza ve ağır ceza mahkemelerinde üst arama cihazları temin edilerek güvenlik koşulları artırılmıştır.” diye konuştu.

-“Uyuşturucu, cinsel suçlar, kavga, yaralama, darp, öldürme ve trafik suçlarında artış var”

Mahkemeye yansıyan suçlardan bahseden Özerdağ, uyuşturucu suçları ile “cinsel suçlar, kavga, yaralama, darp, öldürme” gibi kişilere karşı işlenen suçlarda artış olduğunu aktardı. Özerdağ, trafik suçlarında da ciddi bir artış olduğunu söyledi.

-“Anayasa değişikliği yargının önünü 50-100 yıl açacak”

“Anayasa değişikliğinin bu adli yıl içerisinde, seçimlerden sonra ciddi bir şekilde gündeme getirilmesini bekliyoruz.” diyen Özerdağ, gelecek yıl içinde Anayasa değişikliği referandumunun gerçekleşmesini amaçladıklarını kaydetti.

Anayasa değişikliğine ilişkin yasa tasarısının Meclis gündeminde olduğunu anlatan Özerdağ, bunun yasalaşmasını ve referandum takvimi ile tarihinin belirlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

Özerdağ, Anayasa değişikliği ile yargıç sayısının artacağını, hukuk ve ceza davalarında üç dereceli sisteme geçileceğini ve idari davaların iki dereceli sisteme geçirilerek kaza mahkemelerinde de görüşülmesinin sağlanacağını anlattı.

Özerdağ, Anayasa değişikliğinin yargının geleceği için kaçınılmaz hale geldiğini de söyleyerek, bunun yargının önünü 50-100 yıl açacağını kaydetti.

-“İki seçimin bir arada yapılması ihtimaline karşı çalışma başlattık”

6 Aralık tarihinde yerel seçimler ile genel seçimlerin bir arada yapılması ihtimaline de değinen Özerdağ, bunun ülke tarihinde bir ilk olacağını söyledi.

Meclis’in genel seçim tarihine ilişkin henüz bir karar üretmediğini hatırlatan Özerdağ, iki seçimin bir arada yapılmasının zorluk ve yük getireceğini ancak kendilerinin bu ihtimale karşı çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

-“Halkımızın en çok güvendiği kurumuz”

Mahkemelerin bu sene yapılan kamuoyu yoklamalarına göre en güvenilir kurum olduğunu belirten Özerdağ, bundan duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getirdi. “Halkımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz.” diyen Özerdağ, yeni adli yılın ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.