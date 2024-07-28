Polis basın bülteninden kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“27.07.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Sercem Villaları Tinar Sokak üzerinde, Fatih ŞENTÜRK (E-32) 58 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 795 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Girne-Tatlısu Anayolu’nun 24-25 kilometreleri arasına giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Tatlısu istikametine doğru seyreden Aydın Abdullayev (E-31) yönetimindeki HY 518 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan LJ 795 plakalı araç sürücüsü Fatih Şentürk ve HY 518 plakalı araçtaki yolcu Gözde Akyol (K-22) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Fatih Şentürk Acil Serviste, Gözde Akyol ise sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle dahiliye servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.”