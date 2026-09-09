Anibal yaptığı açıklamada, çocukların güvenliğinin şansa bırakılamayacağını kaydederek, okul servisi denetimlerinin eğitim yılı başlamadan tamamlanması gerektiğini söyledi.

Anibal, aileler adına “Okul servisleri yeni eğitim yılına hazır mı?, Araçların teknik kontrolleri ve gerekli bakımları yapıldı mı?, Şoförlerin belgeleri ve öğrenci taşımacılığı için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi mi?, Araçların güvenlik donanımları denetlendi mi?, Okul servislerine yönelik düzenli, kapsamlı ve gerektiğinde habersiz denetimleri içeren kalıcı bir sistem oluşturuldu mu?” sorularını yöneltti.

-“Güneyde 40 otobüs denetimden geçemedi”

Güney Kıbrıs’ta okul otobüslerinin denetimlerine yaz döneminde başlandığını ve kontrollerin okullar açılmadan tamamlandığını aktaran Anibal, 40 otobüsün öğrenci taşımacılığından çıkarıldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta denetimler yapılmışsa sonuçlarının açıklanmasını isteyen Anibal, denetimin yapılması kadar sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenci taşımacılığı ile ilgili mevzuatın da günün güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Anibal, “Her koltukta emniyet kemeri, araçların yaş ve teknik standartları, yangın güvenliği, çocukların araç içerisinde unutulmasını önleyecek sistemler ve düzenli habersiz denetimler açık ve bağlayıcı standartlar haline getirilmelidir.” dedi.

Anibal, okul servislerinde kamera sisteminin de yasal bir standart haline getirilmesini önerdi.