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Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu kaydeden Şıldak, tahliye işlemleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Uçağın saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptığını belirten Şıldak, yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından güvenlik birimlerince uçakta patlayıcı madde aramasına başlandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet 4180 sefer sayılı uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı.

Ankara’dan Şanlıurfa’ya sefer yapan AJet’e ait yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine güvenlik önlemleri alındı. Uçakta bulunan 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edildi.

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