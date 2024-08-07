Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile MEB arasında 2023 Temmuz’da imzalanan işbirliği protokolü kapsamında A Level sonuçlarına sahip öğrencilere özel kontenjanlar ayrıldığı hatırlatıldı.

Çelebi, 2024-2025 akademik yılına yönelik, ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek amacıyla, 10 Haziran ile 5 Temmuz arasında “tahmini sınav sonuçlarıyla” uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran öğrencilerin, başvurularının değerlendirmesinin tamamlanabilmesi için “kesin sınav sonuçlarına” ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne başvuru tercihleri içerisinde bireysel olarak online başvuru yapan öğrencilerin 15-16 Ağustos’ta mezun oldukları liseden alınmış, Genel Ortaöğretim Dairesi’nden onaylı A Level sınav sonuçlarını Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi iletmesi gerektiğini kaydeden Çelebi, 16 Ağustos sonrası teslim edilen belgelerin Üniversite tarafından dikkate alınmayacağına dikkat çekti.