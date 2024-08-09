Sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.
Kazada otobüste bulunan 9 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.
ŞOFÖR UYUDU MU?
Ankara Valisi Vasip Şahin şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini dile getirdi.
NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi veren Şahin, yaralıların sağlık durumlarının iyi ve orta seviyede olduğunu dile getirdi.
Şahin, şoförün de hayatını kaybettiğini açıkladı.