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Şahin, şoförün de hayatını kaybettiğini açıkladı.

NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi veren Şahin, yaralıların sağlık durumlarının iyi ve orta seviyede olduğunu dile getirdi.

ŞOFÖR UYUDU MU?

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı.

Kaza da otobüste bulunan 9 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı.

Sabaha karşı Ankara 'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

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