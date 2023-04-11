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Öztel son dönemde aldığı kiloları vermek için spor anlarını paylaşarak adından söz ettirmişti.

Merve Boluğur'dan evlilik sinyali: 'Çocuğum olsun istiyorum'

Merve Boluğur'dan evlilik sinyali: 'Çocuğum olsun istiyorum'

Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkarırsın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.

Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

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