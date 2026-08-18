Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlı S.Ö.’nün Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan ikametgâhta zanlının, küs olduğu erkek kardeşini eve davet edeceği gerekçesiyle birlikte yaşadığı annesi S.Ö.’nün boğazına, ağız uzunluğu 14 santimetre, toplam uzunluğu ise 21 santimetre olan makası dayadığını öne sürdü.

Zanlının annesine hitaben, “O eve gelsin hepinizi keseceğim, o bu eve gelemez, gelsin evi de yakacağım, herkesi de keseceğim. Evden çıkıyorum, geldiğimde burada ise bıçaklayıp öldüreceğim” dediğini aktaran polis, zanlının bu şekilde şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, olayda kullanıldığı belirtilen makasın aynı gün evde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının ise Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis ayrıca zanlının 13 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen “Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçundan açıkta meselesi bulunduğunu, sabıka kaydında ise daha önce “Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Mahkemeye Hakaret ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından yargılandığını belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve ailesiyle aynı evde yaşadığını ifade eden polis, serbest kalması durumunda aynı evde yaşayan aile fertlerine zarar verme ihtimalinin bulunduğunu ileri sürdü.

Polis, zanlının kalabileceği başka bir ikametgâhının bulunmadığını da belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı ile ailesinin aynı evde yaşaması nedeniyle serbest yargılanmasının her iki taraf açısından tehlike oluşturabileceğini ve yeni bir suç işlenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, zanlı S.Ö.’nün öncelikle doktor kontrolünden geçirilmesine, ardından 15 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.