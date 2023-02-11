Asya, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Can kaybı 19 bin 388'e yükseldi!

Can kaybı 19 bin 388'e yükseldi!

Bu sabah Güneş Sokak'taki İbrahim Melis Apartmanı'nın enkazından ses alan Muğla Jandarma Arama Kurtarma Timleri, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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