Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR

Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele ediyor.

Soğutma çalışmalarında 'spot atma'yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi.

Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Hava ekiplerinin yangın bölgesinde şimdiye kadar 431 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Karacabey, "Ekiplerimiz Kemer'deki orman yangınına bin 963 sortide 7 bin 230 ton su ile müdahale etti." dedi.