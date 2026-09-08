Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit ediyor.

Alevlerin yaklaştığı üç mahalle tahliye edildi. Bazı evler yangında etkilendi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye sabaha kadar ara verilmişti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde hava müdahalesi de tekrar başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.

AKSU'DAKİ YANGIN KEPEZ'E SIÇRADI

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın hızla Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

SERİK'TEKİ YANGIN

Gece saatlerinde Serik ilçesinden de yangın haberi geldi.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerinde yangın çıktı.

Aksu'da görev yapan ekiplerin bir kısmı buraya sevk edildi.