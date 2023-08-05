İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office), açıklamasına göre, Antoni Fırtınası'nın yerel saatle 11.00-19.00'da İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da etkili olması bekleniyor, ülkenin bazı kesimleri yoğun yağış ve sert rüzgarların etkisi altına girecek.

Çatı uçması, yolculukların aksaması, açık hava aktivitelerinin iptaliyle bazı yol ve köprülerin kapanması riskine karşı önlem alınması gerektiğini açıklayan Met Office, Londra, İngiltere'nin doğu ve güneydoğusu, ülkenin Manş Denizi ile Galler sınırındaki Doğu ve Batı Midlands bölgesi için bu risklerin düşük olduğu anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı.

Risklerin yüksek olduğu İngiltere ve Galler'in güneybatısı için "turuncu uyarı"da bulunuldu, bu bölgelerde rüzgarın saatte 56 ila 60 kilometre, yamaçlar ve sahillerde de 95 ila 112 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

"Sarı uyarı" yapılan bölgelerde rüzgarın saatte 55-65 kilometre, deniz kenarında da 80-85 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

"Cumartesinin, yazın en kötü günü olmasını bekliyoruz"

Met Office'in açıklamasında uzman görüşlerine de yer verildi.

Met Office Başmeteorolojisti Steve Willington, yaptığı değerlendirmede, "Batıdan doğuya ilerleyen Antoni Fırtınası'nın yıkıcı bir etkiye sahip olma potansiyeli var. Kuzey İrlanda'da rekor miktarda yüksek görülebilir. Uyarı yapılan bölgelerin dışında da yağışlı bir gün geçecek." ifadelerini kullandı.

Willington, güneybatı İngiltere ve Galler'de sert rüzgarlar ve yağışların kıyılarda deniz suyunun yükselmesine sebep olabileceği uyarısında bulunarak yılın bu zamanlarında yoğun yapılan açık hava etkinlikleri ve yolculukların aksama ihtimaline karşı önlem alınması tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık 120 yıldır yol yardım hizmeti veren Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) de "Cumartesinin, yazın en kötü günü olmasını bekliyoruz." açıklaması yaparak halkı seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

Sahil yolları ve açık arazi rotalarının fırtına geçene kadar kullanılmaması uyarısında bulunan RAC, halkı karavan ve römork taşıyan araçlarla kutu veya çanta taşıyan bisiklet ve motorlar konusunda ekstra dikkatli olmaya çağırdı.

Yollara devrilebilecek ağaçlar için de araç kullananları uyaran RAC, bu hafta sonu yaklaşık 4 milyon sürücünün tatil için yollarda olacağı tahmininde bulundu.

"Turuncu uyarı"nın yapıldığı turistik Cornwall bölgesinin tanıtımını gerçekleştiren Visit Cornwall yöneticisi Malcolm Bell de kampçıları planlarının iptal olabileceği ve hava koşullarına uygun ekipmanlar bulundurmaları konusunda uyardı.

Yollara uçan cisimler kazalara neden olabilir

İngiltere'de bu yıl üçüncü fırtına olarak kayıtlara geçen Antoni, "adını Met Office'in koyduğu ilk fırtına" özelliğini taşıyor.

Kuzey Avrupa üzerinden gelip şubatta İskoçya'yı vuran Otto ve Fransa üzerinden gelen nisandaki Noa fırtınalarının aksine batıdan doğuya hareket eden Antoni nedeniyle çatı uçması, sert cisimlerin rüzgarla hareket etmesi, demir yolu, uçak ve deniz yolculuklarının iptali ihtimalleri bulunuyor.

Fırtına sebebiyle bazı kara yolu ve köprülerin kapanacağı, elektrik ve cep telefonu hatlarında kesintiler yaşanabileceği öngörülüyor.

Yollarda seyahat edenler için denizin yükselmesi, büyük dalgalar ve yola uçacak sert cisimler nedeniyle kaza olabileceği uyarısı yapılıyor.

"Turuncu uyarı" yapılan güneybatı İngiltere ve Galler'de bu risklerin yüksek olduğu, "sarı uyarı"nın duyurulduğu bölgelerde az da olsa benzer durumların yaşanabileceği belirtiliyor.