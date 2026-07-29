Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis arasında ara bölgede gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Guterres, Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ilk ziyaretinde tüm Kıbrıslılara gösterdikleri sıcak karşılama için teşekkür etti.

Kıbrıs'ı "tarihi derin, kültürü zengin ve süregelen dayanıklılığın adası" olarak nitelendiren Guterres, adanın aynı zamanda "günümüzün güzelliği ve potansiyelinin geçmişin yaralarıyla birlikte var olabileceği bir yer" olduğunu ifade etti.

Ziyareti sırasında bunların hepsini gördüğünü belirten Guterres, "Hepsinin üzerinde, Kıbrıslıların daha barışçıl ve ortak bir gelecek inşa etme konusundaki derin arzusunu gördüm." dedi.

BM Genel Sekreterliği görevinin ilk günlerinden bu yana Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaları amacıyla BM parametreleri ve iyi niyet esasları çerçevesinde yaklaştığını ifade eden Guterres, Birleşmiş Milletler'in bu hedef doğrultusunda düzenli olarak çalıştığını söyledi.

Guterres, bu kapsamda 2017 yılında Cenevre ve Crans-Montana'da, 2019'da Berlin'de, 2021'de Cenevre'de, 2024 ve 2025 yıllarında ise New York ve Cenevre'de bir araya geldiklerini anımsattı.

Kıbrıs'a geliş amacının tüm Kıbrıslılarla çözüm arayışlarında dayanışma içinde olduğunu ifade etmek olduğunu kaydeden Guterres, "Bu, tüm çabaların güveni yeniden inşa etmek için yapılması gereken andır." dedi.

Güven yaratıcı önlemlerin, tüm Kıbrıslıların günlük hayatlarında değişiklik yaratacak şekilde bulunmasının ve uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Guterres, iki lideri de bu çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.

Görüşmelerin ardından alınan kararlar hakkında da bilgi veren Guterres, Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş 5+1 formatında yeni bir toplantı düzenlenmesi kararı aldıklarını açıkladı. Bu konuda tarafların ve garantör devletlerin de fikir birliği olduğunu elirten Guterres, "bunun için güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik başlıklarında ilerleme olmasını bekliyorum" dedi.

Guterres ayrıca, "başarısız ve sonuç üretmeyecek bir 5+1 olmasını istemediğini" belirtti.

Birleşmiş Milletler'in bundan sonraki süreçte hem iki taraf hem de garantör ülkelerle temaslarını sürdüreceğini belirten Guterres, çözüm çabalarının istişare içinde ilerletileceğini kaydetti.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in garantör ülkeler ile iki toplumla yakın istişare halinde çalışmayı ssürdüreceğini vurgulayarak, çözüm sürecine yönelik diplomatik çabaların devam edeceğini ifade etti.