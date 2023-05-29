Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İlayda Ahmetoğlu, zanlı 1 M.K.V. ve zanlı 2 A.N.Ş.’nin Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen sirkat meselesinden methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 02.15’te Lefkoşa Organize Sanayi bölgesindeki Çapur Otoelektrik önünde park halinde, anahtarları içerisinde bulunan Honda marka siyah renk aracı mal sahibinden izinsiz alan zanlıların, saat 05.23’te tekrardan aldıklara yere geri bıraktıklarını anlattı.

Polis, 25.05.2023 tarihinde saat 05.30 raddelerinde zanlıların aracı bıraktıktan sonra yine aynı yerde park halinde bulunan Ahmet Çapur'un sorumluluğundaki Mercedes marka araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü alıp, geri yerine bıraktıklarını belirtti. Polis, bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra yine Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde Cinno Kaporta önünde park edilmiş, anahtarları içerisinde bulunan Mazda marka gümüş renk aracın yine zanlılar tarafından mal sahibinden izinsiz alındığını anlattı.

Polis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde zanlıların mal sahibinden izinsiz araç kullanmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 1000’er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.