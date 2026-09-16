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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.O. acil serviste müşahede altına alındı. Sürücü H.H. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazada sürücü H.H. ağır, araçta yolcu olarak bulunan E.O. (K-21) ise hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Gazimağusa’da Nehir Sokak üzerinde meydana geldi.

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