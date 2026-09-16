Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Gazimağusa’da Nehir Sokak üzerinde meydana geldi.
H.H. (E-21), yönetimindeki LG 018 plakalı salon araçla kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Araç, 4 takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.
Kazada sürücü H.H. ağır, araçta yolcu olarak bulunan E.O. (K-21) ise hafif yaralandı.
Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.O. acil serviste müşahede altına alındı. Sürücü H.H. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.