Lefkoşa’da araç kiralama vaadiyle bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ve suçtan elde edilen geliri akladıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos 2026 tarihinde M.A.M. (E-27) ile B.S.’nin (E-26), araç kiralamak isteyen kişileri dolandırmak kastıyla “Avsfilocar.net/aktivasyon/018” bağlantısı üzerinden yönlendirdikleri kişilerin IBAN hesaplarına toplam 312 bin 442 TL göndermelerini sağladıkları tespit edildi.

Polis, zanlıların bu yöntemle bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını ve hesaplarına aktarılan suç gelirini akladıklarını belirtti.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.A.M., 10 Ağustos’ta tespit edilerek tutuklandı. M.A.M.’nin 11 Ağustos’ta çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

B.S. ise 11 Ağustos’ta Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.