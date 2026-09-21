Paralimni’de dün sabaha yakın bir aracın çarpıp sürüklediği 29 yaşındaki bir yayanın ağır yaralandığı kaydedildi.

Durumu ciddi olan yayaya çarpıp kaçan şahsın Rum polisi tarafından arandığını yazan Haravgi gazetesi, ağır kafa travması geçiren ve çoklu kırıkları bulunan 29 yaşındaki şahsın “Mağusa” genel hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınarak entübe edildiğini kaydetti.

Haberde, aracın 29 yaşındaki şahısın yanı sıra 28 yaşında başka bir yayaya daha çarptığı ve şahsın tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

- 16 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gazete başka bir haberinde ise, Baf’a bağlı Argaka’da dün akşam meydana gelen kazada, 16 yaşındaki Yorgos Hacıyoannu’nun hayatını kaybettiğini yazdı.

Bahse konu şahsın, kayıtsız bir motosikletle kontrolünü kaybedip kaldırıma çarparak devrildiğini kaydeden gazete, ağır yaralı olarak “Polis Hrisohus” hastanesine kaldırılan şahsın daha sonra hayatını kaybettiğini ekledi.