Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagöz huzurda bulunan zanlının "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" Suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşaca Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde aracı ile doğu istikametine doğru seyretmekte olan İ.B'nin henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı iki araç ile ön kısmından keserek durmasını sağlayan ve aranmakta olan üç erkek şahıs ve konu aracın arka kısmında kaçmasını önlemek için Mercedes marka aracı ile duran zanlının araçlarından inerek İ.B'nin başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip aracının kasten ve kanunsuz olarak sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırarak, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki İ.B'nin korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını, olay sonrası olay mahallinde tespit edilen zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve diğer şahıslarında aranan kişi ilan edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.