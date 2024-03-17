Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız, 16 Mart 2024 tarihinde saat 12:40 raddelerinde Girne’de, Girne- Alsancak çevre yolu üzerinde Mağusa’da sakin zanlının kullanımında bulunan ZUH 238 plakalı Honda Fit marka araç içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde siyah renk karton çanta içerisinde 196,255 Amerikan Doları nakit para ve aracın bagaj kısmında 1 adet kanunsuz bıçak ile bir adet demir sopa bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını zanlının söz konusu parayı nerden temin ettiğinin ve ne amaçla tasarrufunda bulunduğunun araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.