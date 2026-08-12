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Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının sirkat, mülke tecavüz ve uyuşturucu suçlarından askıda meseleleri bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında gerçekleştirilen aramada ise yatak odasındaki komodin üzerinde bulunan cep telefonu kutusu içerisinde 43 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Yapılan aramada aracın sol ön yolcu koltuğu döşemesi arasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı tespit edildiği kaydedildi.

Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete ait otoparkta, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından A.H.’nin kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti.

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