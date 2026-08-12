Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.
Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete ait otoparkta, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından A.H.’nin kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti.
Yapılan aramada aracın sol ön yolcu koltuğu döşemesi arasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı tespit edildiği kaydedildi.
Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında gerçekleştirilen aramada ise yatak odasındaki komodin üzerinde bulunan cep telefonu kutusu içerisinde 43 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının sirkat, mülke tecavüz ve uyuşturucu suçlarından askıda meseleleri bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.H.’nin 25 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.