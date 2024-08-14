Narkotik Şubede görevli polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan K.E'nin koşarak kaçtığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 40 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü N.S'nin tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, N.S'nin önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi K.E'den aldığını söylediğini belirtti. Polis, verilen bilgi üzerine zanlı K.E'nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ancak zanlının cep telefonunun şifresini vermediğini, DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, zanlının evinde bulunan uyuşturucu, terazi ve öğütücünün de analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.