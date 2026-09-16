Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, olayla ilgili bulguları aktardı.

Şengil, huzurunda bulunan S.A.T.’nin, 12 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa çift şeritli anayolunun 25-26’ncı kilometreleri arasında, eşi R.T. ile kullanımındaki araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Tartışmanın ardından aracın kontrolden çıktığını belirten Şengil, aracın yolun kuzey kısmında bulunan bir iş yerinin beton duvarına sol ön lastik ve sol dikiz aynasıyla çarptığını, ardından kuzey istikametindeki tarla içerisinde yaklaşık 110 metre ilerleyerek durduğunu aktardı.

Şengil, S.A.T.’nin daha sonra araç içerisinde bulunan spiral koltuk fırçalama aletiyle eşi R.T.’nin başına defalarca vurduğunu ve ölümüne neden olduğunu belirtti.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim olan zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, olay yerinde cinayette kullanıldığı belirtilen fırçalama aletinin emare olarak alındığını ve inceleme yapılacağını söyledi.

Polis, daha önce mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süre içerisinde maktuleye yapılan otopside ölüm nedeninin yüz kırığı, kafa travması, beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının evinde de arama yapıldığını ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydeden polis, zanlı ile eşine ait cep telefonlarının inceleneceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, S.A.T.’nin soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.