Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, F.T.’nin (K-21) kaldığı ikamette yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi. F.T. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İskele’de araçta kokain ve hintkeneviri bulundu

İskele’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında şüpheli görülen Y.Y.’nin (E-21) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 27 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 27 bin 700 TL ve 8 bin 400 Sterlin nakit para da ele geçirildi. Y.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.Ş. (E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.