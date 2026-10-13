Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan U.Y., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, 7 Ekim 2026 saat 20.40 ile 8 Ekim 2026 saat 07.50 arasında, Lefkoşa’da Şehit İbrahim Yusuf Sokak üzerinde bulunan Özdil Apartmanı önünde park halindeki MJ 101 plakalı araçtan 4 bin TL nakit paranın çalındığını belirtti.

Polis, zanlının aracın orta konsol bölümünde bırakılan 200 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4 bin TL’yi sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının 9 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, tasarrufunda bulunan 2 bin 200 TL’nin emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, olay sırasında sarhoş olduğunu ve kalan 1.800 TL’yi ne yaptığını bilmediğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının 2003 yılından günümüze kadar benzer suçlardan 62 sabıkası bulunduğunu ifade etti.

Zanlının serbest kalması halinde benzer suçları yeniden işleyebileceğini savunan polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.