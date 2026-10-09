Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybeden Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan’ın kimlikleri DNA incelemeleriyle tespit edildi. Son kayıp için arama çalışmaları sürüyor.

Başbakanlık, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılan üç naaşın kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Başbakanlık açıklamasına göre, yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan’a ait olduğu tespit edildi. Ulaşılan bir diğer naaşın kimliğinin belirlenmesine yönelik DNA incelemelerinin ise devam ettiği bildirildi.

19 naaşa ulaşıldı

30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan ve 267 yolcu ile mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişi ise kazanın meydana geldiği gün hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bölgeye gönderilen TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemileriyle 6 naaşa ulaşıldı. 14 Eylül’de çalışmalara başlayan özel donanımlı Optimus Prime derin su arama sistemiyle de 13 naaş bulundu. Böylece çalışmalar kapsamında ulaşılan toplam naaş sayısı 19’a yükseldi.

554 metre derinlikte çalışmalar yürütüldü

Başbakanlık açıklamasında, deniz yüzeyinin 554 metre altında bulunan gemi enkazında ve geminin son görüldüğü noktanın yaklaşık 2,3 kilometre kuzeyindeki bölgede ileri teknolojiye sahip su altı arama sistemleriyle çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında yaklaşık 649 metre derinlikten de bir naaş çıkarıldığı kaydedildi.

Arama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 5,5 milyar metreküplük su kolonu verisinin incelendiği, 10 milyon metrekarelik deniz tabanının ve 1,6 milyon metrekarelik alanın görsel olarak tarandığı ifade edildi.

Son kayıp için aramalar devam ediyor

Başbakanlık, kazanın ilk gününden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve arama çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içerisinde kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, önceliğin kayıp durumda bulunan son kişiye de ulaşarak naaşını ailesine teslim etmek olduğu belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı teknik ve lojistik destek ile arama ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Başbakanlık, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır mesajı iletti.