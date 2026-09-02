Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde.

Ailelerin bekleyişi devam ederken, çalışmalara dün Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın da katıldı.

TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da arama kurtarma çalışmaları için geliyor. TCG Alemdar’ın bugün adada olması bekleniyor.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide, 239 kişiye sağ olarak ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.