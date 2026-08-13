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Çalıştayın tamamlanmasının ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan BALABAN ve Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Başkanı Muhammed ÖKSÜZALİ tarafından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Çalıştay kapsamında ileri enkaz arama, itaat ve idareci-K9 uyumu konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Kocaeli İtfaiye Dairesi K9 Eğitmeni Şemsettin ŞAYAN ile AFAD İstanbul K9 Birim Sorumlusu Tamer ÜNAL eğitmen olarak görev aldı.

Çalıştaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve arama kurtarma gönüllüleri katıldı. Eğitimler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü dershanesi ve Metehan Eğitim Alanı’nda gerçekleştirildi.

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