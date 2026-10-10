Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Aşan, mahkemede verdiği ifadede, iki ayrı trafo merkezinde meydana geldiği öne sürülen olayların saatlerini ve elde edilen bulguları aktardı. Polis, trafo merkezlerine kapılarda kırılma veya benzeri bir hasar meydana gelmeden girildiğini ve elektrik sistemine müdahale edildiğini ileri sürdü.

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise iki olay arasında yalnızca 33 dakika bulunması oldu. Polisin aktardığı bilgilere göre ilk olay Arapköy’de, ikinci olay ise Karaağaç’ta meydana geldi. İki farklı noktada kısa aralıklarla yaşanan olayların nasıl gerçekleştiği ve zanlılarla bağlantısı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

İLK OLAY ARAPKÖY’DE SAAT 01.40’TA YAŞANDI

Polis memuru Ahmet Aşan’ın mahkemeye aktardığı bilgilere göre, ilk olay 8 Ekim gecesi saat 01.40 sıralarında Arapköy’de, KIB-TEK’in sorumluluğundaki trafo merkezinde meydana geldi.

Polis, trafo merkezine kapı kırılmadan girildiğini ve enerji çıkış kablosunun bulunduğu noktada şalter kaldırılarak elektrik sistemine müdahalede bulunulduğunu iddia etti.

Trafo merkezinin kapısında kırılma veya benzeri bir hasar bulunmaması, soruşturmanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğinin ve merkeze girişin hangi koşullarda sağlandığının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Arapköy’de yaşanan olayın ardından yaklaşık yarım saat geçmeden bu kez Karaağaç’taki trafo merkezinde benzer bir olayın meydana geldiği belirtildi.

SAAT 02.13’TE BU KEZ KARAAĞAÇ’TA

Polisin verdiği bilgilere göre ikinci olay, aynı gece saat 02.13 sıralarında Karaağaç’taki trafo merkezinde yaşandı.

Burada da trafo merkezine kapıya zarar verilmeden girildiği ve merkezin hasara uğratıldığı iddia edildi. Arapköy’de saat 01.40’ta, Karaağaç’ta ise 02.13’te meydana geldiği belirtilen olaylar arasında yalnızca 33 dakika bulunması, soruşturmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

İki trafo merkezinde kısa zaman aralığıyla yaşanan olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı, polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

Polis, olayların gerçekleştiği saatler, kamera görüntüleri ve zanlıların beyanları arasındaki ilişkinin araştırıldığını mahkemeye aktardı.

TRAFO KAPILARI KIRILMADI: ANAHTARLAR T.A.’DA BULUNDU

Duruşmada öne çıkan en önemli ayrıntılardan biri de trafo merkezlerinin kapılarında herhangi bir kırılma izine rastlanmaması oldu.

Polis memuru Ahmet Aşan, Arapköy ve Karaağaç’taki trafo merkezlerine kapılarda kırılma veya benzeri bir hasar meydana gelmeden girildiğini belirtti. Ayrıca trafo anahtarlarının zanlılardan T.A.’da bulunduğunu ve emare olarak alındığını mahkemeye bildirdi.

Kapılarda zorlanma izine rastlanmaması ve trafo anahtarlarının zanlılardan birinde bulunması, soruşturma kapsamında üzerinde durulan başlıklar arasında yer aldı.

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler oluşturdu.

Polis memuru Ahmet Aşan, Arapköy ve Karaağaç bölgelerindeki güvenlik kameralarının incelendiğini ve görüntülerde siyah renkli bir salon aracın tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Görüntüler üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu aracın arka iki tekerleğinde jant bulunmadığının da belirlendiği ifade edildi. Aracın bu özelliği, polis tarafından soruşturma kapsamında dikkat çekilen ayrıntılar arasında gösterildi.

Kamera görüntülerinin, olayların meydana geldiği saatlerin ve zanlıların beyanlarının karşılaştırılmasında önem taşıdığı belirtildi.

Polis, elde edilen bulguların soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceğini değerlendirirken, görüntülerdeki araç ile zanlılar arasındaki bağlantının ne olduğu konusunda kesinleşmiş bir sonuca ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Siyah aracın olaylarla bağlantısının bulunup bulunmadığı ve kamera kayıtlarının soruşturmayı hangi yönde ilerleteceği, incelemelerin devam etmesiyle netlik kazanacak.

ZANLILARIN SAVUNMASI: “TRAFO BÖLGELERİNE HİÇ GİTMEDİK”

Tutuklanan iki KIB-TEK çalışanının mahkemeye yansıyan beyanları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Polisin aktardığına göre zanlılar, olay gecesi KIB-TEK bünyesinde yaşanan sorunları ve kurum içindeki terfi meselelerini konuşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Zanlıların ifadelerine göre, kurum içindeki meseleleri görüştükten sonra bir süre dolaştılar ve ardından çevre yolunu kullandılar. Her iki zanlı da Arapköy ve Karaağaç’taki olayların yaşandığı trafo bölgelerine hiç gitmediklerini savundu.

Böylece zanlılar, olayların meydana geldiği yerlerde bulundukları yönündeki iddiaları kabul etmediklerini ortaya koydu.

Öte yandan polis, zanlıların beyanları ile olay saatleri ve güvenlik kamerası görüntülerinin birbiriyle örtüşmediğini ileri sürdü. İfadelerle elde edilen bulgular arasındaki olası çelişkilerin açıklığa kavuşturulması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Zanlıların savunmaları ile polisin iddiaları arasındaki bu farklılıkların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

“TELEFONLARIMIZ YANIMIZDA DEĞİLDİ, PİLLERİ BİTMİŞTİ”

Duruşmada zanlıların cep telefonlarına ilişkin beyanları da gündeme geldi.

Polisin aktardığına göre iki zanlı, olay gecesi cep telefonlarının yanlarında olmadığını ve telefonlarının pillerinin bittiğini ifade etti.

Polis memuru Ahmet Aşan ise zanlıların anlatımlarıyla olay saatleri ve kamera görüntülerinin birbiriyle örtüşmediğini öne sürdü. Telefonların pillerinin bittiğine ilişkin beyanların da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini mahkemeye aktardı.

Polisin bu açıklamaları, zanlıların olay gecesine ilişkin anlatımlarının diğer bulgularla karşılaştırıldığını ortaya koydu. Ancak telefonlara ilişkin beyanların hangi somut delillerle desteklendiği veya çürütüldüğü konusunda duruşmada aktarılan bilgiler sınırlı kaldı.

Soruşturma kapsamında yeni ifadelerin alınması ve kamera görüntülerinin incelenmesiyle birlikte, olay gecesine ilişkin zaman çizelgesinin daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

POLİSİN SORUŞTURMASI TAMAMLANMADI: YENİ İFADELER ALINACAK

Polis memuru Ahmet Aşan, mahkemede soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti.

Aşan, trafo merkezlerinde meydana geldiği öne sürülen hasarlarla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu belirten polis, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntülerinin de olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlanabilmesi için hem teknik incelemelerin hem de ifade alma işlemlerinin sürdürülmesi gerekiyor. Trafo merkezlerindeki hasarın boyutunun belirlenmesi, olay saatlerine ilişkin bulguların değerlendirilmesi ve kamera kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi, soruşturmanın sonraki aşamalarında önem taşıyacak.

Polisin mahkemeden talebi, soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması ve yapılması gereken işlemlerin bulunması nedeniyle zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılması yönünde oldu.

MAHKEME HER İKİ ZANLININ TUTUKLULUĞUNU ÜÇ GÜN DAHA UZATTI

Girne’de görülen duruşmada Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekti.

Mahkeme, polis tarafından aktarılan soruşturma ihtiyaçlarını ve henüz tamamlanmamış işlemleri değerlendirerek her iki zanlının üçer gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Haber Kıbrıs