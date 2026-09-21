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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kanunsuz avlandıkları gerekçesiyle iki şahsa idari para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontroller sırasında S.A. (E-73) ile A.Ö.’nün (E-73), Arapköy’de gölet çevresinde 500 metreden daha yakın mesafede avlandıkları tespit edildi.

İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, Arapköy’de kanunsuz avlandıkları tespit edilen iki kişiye idari para cezası kesildi.

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