İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, Arapköy’de kanunsuz avlandıkları tespit edilen iki kişiye idari para cezası kesildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontroller sırasında S.A. (E-73) ile A.Ö.’nün (E-73), Arapköy’de gölet çevresinde 500 metreden daha yakın mesafede avlandıkları tespit edildi.

Kanunsuz avlandıkları gerekçesiyle iki şahsa idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.