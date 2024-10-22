Yeni araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin yılda 12 bin kişinin ölmesine neden olduğunu vurguladı.

Orman yangınlarının sebepleri arasında gösterilen küresel ısınma, her yıl Dünya'nın bütün bölgelerinde orman yangınlarına neden olduğunu ve bu nedenle yılda muhtemelen 12 bin kişinin duman solumaktan dolayı ölmesine sebebiyet verdiği söylendi.

Dumanla beraber solunan küçük partiküller akciğere yapışıyor

Japonya Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan çalışma da, 2010'larda her yıl 100 bin kişi akciğerlere ve kan dolaşımına girebilen PM2.5 olarak adlandırılan küçük parçacıklar içeren yangından çıkan dumanı solumaktan dolayı öldüğü tahmin edildi.

Farklı bölgelerden uzmanların bir araya geldiği çalışmada, küresel ısınmanın neden olduğu düşük nem, yüksek sıcaklık faktörleri göz önüne alındı. Sonuçlar bölgelere göre farklılık gösterse de uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 soluyan kişilerde ölümlerin arttığını gözlemledi.

İnsan etkeninden ziyade ana faktör küresel ısınma

Benzer bir çalışmada, 2003 ile 2019 yılları arasında küresel ısınma kaynaklı çıkan yangınlardan yanan alanın yüzde 16 arttığını, yol ve tarım alanı için ormanlık alanların insanlar tarafından temizlenmesinin yüzde 19 oranında azaldığı sonucuna varılmıştı.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmalar, insan eylemleriyle temizlenen ormanlık alanlarla kıyaslanan sera gazı emisyonu atmosfere eklenmesinin, orman yangınları üzerindeki etkisi üzerindeki bulgulara yer verdi.

Ormanlık alanı bol olan Türkiye'de de yaz boyunca etkili olan orman yangınları etkisini düşürse de, bugünlerde görülmeye devam ediyor. En son 18 Ekim'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış, günler süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

pm2.5 nedir?

PM2.5, hava kirleticileri parametresi olarak kullanılır. PM, partikül maddeyi (partikül kirliliği) ifade eder ve havada bulunan katı partiküllerin sıvı damlacıklar ile karışması için kullanılan bir terimdir. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının, havada bulunan ince partiküller, pm2.5, ile ilişkili olduğunu gösterdi.