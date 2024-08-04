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82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

İspanyol ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'unda karşılaştı.

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