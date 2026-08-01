Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs'ta dijital güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'de uygulanan "Siber Devriye" sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Türkiye'de uygulanan "Siber Devriye" sisteminin başarılarına değinen Arıklı, "Mavi Vatan" kavramının ardından geliştirilen "Siber Vatan" anlayışının dijital tehditlere karşı önemli bir güvenlik modeli oluşturduğunu kaydetti.

Arıklı, gerekli yasal ve teknik altyapının oluşturulmasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta da "Siber Devriye" faaliyetlerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti. Paylaşımında, sistemin çevrim içi dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, zararlı yazılım ve siber saldırılar, çocukların çevrim içi istismarı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri ile terör ve organize suçlarla bağlantılı dijital faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Arıklı, dijital dönüşümün güvenlik boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı ayrıca, 15 Kasım'da 5G teknolojisine geçileceğini, tüm engellemelere rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde "Evden Eve Fiber" projesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnsanımızı çağdaş bilişim teknolojileriyle buluştururken, dijital tehlikelerden korumak da ana görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Siber Vatan ve Siber Devriye

Bugün ASAV'ın organizasyonunda, Türkiye İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'yi dinledik. Göreve geldiği 6 aylık süre içerisinde Trafikten, Organize Suç Örgütlerine, Kadına Şiddetten, Sokak Köpeklerine kadar bir çok konuda, başarılı bir şekilde yürüttüğü icraatları anlattı.

Sunumunda benim için en önemli bölüm, Siber Suçlarla mücadele bölümü idi. Siber Suçlarla ilgili Türkiye’de başlatılan SİBER DEVRİYE nin başarılarını anlattı bizlere.

Mavi Vatandan sonra geliştirilen bir başka kavram olan 'Siber Vatan' kavramı idi. Siber Vatanı Dijital tehlikelerden koruyacak Siber Devriye, emniyet birimleri veya diğer yetkili kurumlar tarafından internette işlenenen suçları tespit etmek ve önlemek amacıyla yürütülen dijital izleme ve inceleme faaliyetlerini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönem gerekli yasal ve teknik altyapıyı kurarak Kıbrısta da hayata geçirmeyi planladığımız Siber Devriye faaliyetleri, genellikle şu alanlara yönelik çalışıyor Türkiye’de.

Çevrim içi dolandırıcılık

Kimlik hırsızlığı

Zararlı yazılım ve siber saldırılar

Çocukların çevrim içi istismarı Erhürman: Atraksiyon Çok, Ciddiyet Eksik İçeriği Görüntüle

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri

Terör ve organize suçlarla bağlantılı dijital faaliyetler…

15 Kasımda 5G ye geçiyoruz. Bütün engellemelere rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde 'Evden Eve Fiber projesini' de gerçekleştireceğiz ve insanımızı çağdaş bilişim teknolojisine kavuşturacağız. Ama bunu yaparken, insanımızı dijital tehlikelerden de korumak ana görevimiz…"