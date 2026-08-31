Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIBRIS TV ekranlarında yayınlanan ve Elif Şen Çatal’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ta Gündem’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin “kaptanın ehliyeti yoktu” ve “gemi denetimsiz sefere çıkarıldı” iddialarına yanıt verdi.

Arıklı, kaptanın yaklaşık 25 yıllık deneyime ve gerekli ehliyete sahip olduğunu belirterek, “Kaptan 25 yıllık kaptan. Yıllarca bu bölgede kaptanlık yapmış birisi. Elbette ehliyeti var. Bunlar nasıl iddia edilebilir, gerçekten şaşırıyorum.” dedi.

“Gemi iki buçuk ay önce Türk Loydu denetiminden geçti”

Geminin daha önce kaza geçirdiği, hasarın tam olarak giderilmeden yeniden yolcu taşımaya başladığı ve denetim zafiyeti bulunduğu iddialarını da değerlendiren Arıklı, “İki buçuk ay önce bu gemi Türk Loydu’nun denetiminden geçmiş, sertifikasını ve klas belgesini almış ve bize sunmuş. Türk Loydu, dünyanın önde gelen saygın denetim ve klaslama kuruluşlarından bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

Gemide patlama yaşandığı yönündeki iddiaların teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini kaydeden Arıklı, “Bunların hepsi teknik araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama peşinen ‘denetim yapılmadı, gemi denetimsiz bir şekilde sefere çıkartıldı’ şeklindeki iddialar son derece uçuk iddialar.” dedi.

Arıklı, kazaya ilişkin ayrıntılı açıklamanın saat 10.30’da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi