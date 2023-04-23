YDP bayramın ikinci gününde Merkezlerinde bayramlaşma etkinliği yaptı. Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt’ta konuşan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Hükümetin icraatlarını anlatarak “Yıllardır çözülemeyen sorunları çözüyoruz” dedi.

Arıklı 25 Haziranda yapılacak ara seçimlere de değinerek; “ Ara seçimlerde kendi adayımızla ve kendi amblemimizle yarışacağız. Yaptığımız ön araştırmada 3 adayın ismi öne çıktı. MYK muz önümüzdeki hafta toplanıp adayı belirleyecek” şeklinde konuştu.