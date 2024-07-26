GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi kurultayında Ünal Üstel’in seçilmemesi halinde hükümetin bozulacağını kaydeden Arıklı, “Bizim düşündüğümüz yeni hükümetle çalışır mıyız çalışmaz mıyız?” sorusu… Yeni bir hükümetle çalışmak çok zor. Biz mevcut hükümetle bile çoğu zaman çalışmakta zorluk yaşadığımızı söyledik. Hükümet değişikliği söz konusu olursa YDP tavrını ve pozisyonunu gözden geçirir. ‘Ne olursa olsun hükümet devam eder’ diyemem.”

“Türkiye’nin “biz Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ demesi normal…”

Müdahale haberlerini basından okuduğunu belirten Arıklı, Türkiye’nin ‘biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ demesinin normal olduğunu belirterek, “Türkiye Kıbrıs konusunda önemli bir kavşakta ve ciddi bir politika değişikliği yaptı. Türkiye’deki mevcut iktidar, KKTC’deki şu andaki konjonktürün aynen devamını istiyor. Bunu yaparken nazı geçen kişilere ‘biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ diyebilir. Bu son derece normal. Onlar da biliyor hükümet yıkılırsa yenisi çok zor kurulur. Siyasi istikrarsızlık ortaya çıkar o zaman. Türkiye bunu istemiyor. Türkiye, mevcut hükümetin devamını arzuluyor. Bununla ilgili Türkiye bilmiyorum bu konuda birtakım girişimlerde bulundu mu? Bulunduysa da normal. Neden Türkiye bunu diğer partilere yapmıyor? Çünkü UBP en fazla hükümette olan ve Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan parti. Türkiye’nin bize kurultaylarımızda bir müdahalesi olmadı ama UBP’deki gelişmeler Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bu açıdan bir girişim olmuşsa bence gayet normal. Ben Türkiyeli yetkililere söyledim, ‘yeni bir hükümet kurulacak olursa bunun içerisinde yer almam’ dedim. Bunun garantisini vermem” diye konuştu.

“İcraatlarımız hayata geçemiyor, çünkü tek başımıza çalışmıyoruz”

Bakanlık icraatları ile ilgili de konuşan Arıkl, limanların özelleştirilmesi gerektiğini belirterek, 2001 yılından beridir aynı noktada olduğunu vurguladı, “Girne ve Mağusa limanlarında işkence çeken vatandaşlar beni suçluyorlar” dedi. Evden eve internet projesinde de bir sonuca varamadıklarını anlatan Arıklı, her şeyin kendi elinde olmadığını, diğer bakanlarla ortak çalışma yapmak zorunda olduğunu anlattı. Bu projelerin YDP değil, hükümet icraatı olduğunu anlatan Arıklı, ‘bunlar gerçekleşirse YDP değil, hükümet kazanacak’ diye konuştu. Milli hava yolu projesinde de taleplerin zamana yayıldığını ve muhatapların çekip gittiğini kaydeden Arıklı, ‘bu şartlarda yeni bir hükümette yer almam çok zor. Ben buna garanti vermem. Sayıları yeterlidir. İhtiyaçları olursa masaya oturur konuşuruz’ diye konuştu.

“Hükümete girdiğim için pişman değilim”

Hükümete girdiği için pişman olmadığını söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı buna rağmen sıkıntıları olduğunu belirterek, “bu hükümet iyi ya da kötü gidiyor. Üstel seçilirse onunla devam ederiz. Üstel seçilmezse bu yeni hükümet demek ve birçok soru işaretini barındırıyor. Türkiye’de bizim gördüğümüzü görüyor ve bu yüzden istikrar diyor” diye konuştu.

“3-4 Projemiz hayata geçti…”

Çiğdem Aydın’ın “Hükümet kurulurken ortaklar arasında 13 maddelik bir icraat paketi imzalandı, bunların kaç tanesini hayata geçti?’ sorusu üzerine Arıklı ‘3-4’ diyerek yanıt verdi. Projelerin kaynak istediğinin altını çizen Arıklı, Maliyenin önceliğinin maaşlar olduğunu, buradan para kalırsa, dağıtıldığını söyledi.

“Partililerin oylarını kontrol altına alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağız”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin kendi adayını çıkaracağını kaydeden Arıklı, Parti yetkili kurullarının kimin aday çıkacağı konusunda kararını vereceğini anlattı. Partililerin oylarını kontrol altına alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını anlatan Arıklı, ‘ikinci turda oylarımızı Türkiye ile uyum içerisinde çalışacak bir adaya yönlendireceğiz’ dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra erken seçim kapıda”

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra erken seçimin kapıda olduğunu da vurgulayarak şartların buna zorladığına dikkat çekti.

“Bize ihtiyaçları yok”

Arıklı hükümetten Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çekilebileceğini ifade etti. Arıklı bu durumu, “Çünkü Hükümeti sürdürebilmeleri için bize ihtiyaçları yok” diyerek açıkladı.

“Bu bende yaradır… Gözüm açık gidecem…”

Hükümetin en büyük eksikliğinin ek mesai sistemini ortadan kaldırmamak olduğunu anlatan Arıklı, ‘bu bende bir yaradır. Hükümetten gidersem bu yüzden gözüm açık kalacak’ diye konuştu.